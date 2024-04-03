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地震影響 花蓮秀泰、台北大直美麗華影城暫停營業

2024/4/3 13:21
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（中央社記者王心妤台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。今天威秀影城公告部分影城停止營業，台北大直美麗華影城暫停營業，桃園青埔新光影城場次全面停止，花蓮秀泰影城也停止營業。

根據中央氣象署資訊，花蓮近海今天上午7時58分發生規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

部分電影院受到地震影響，有網友分享威秀影城天花板掉落，威秀影城也在臉書粉絲團表示，影城全面安全檢查中，後續場次視檢查狀況調整，但各影城營業狀況尚未完全公布。官方表示，「目前可先依威秀影城官方網站公布的各影城場次狀況判斷，沒開場次的就是沒營業。」

秀泰影城也在臉書粉絲團公布，花蓮秀泰今天暫停營業。

台北大直美麗華影城在臉書粉絲團宣布今天停止營業。美麗新影城桃園台茂店今天暫停營業、新北宏匯店延至下午5時30分、淡海店下午2時開始營業。

新光影城同樣在臉書粉絲團公告，桃園青埔新光影城因地震導致設備異常，現場檢修中，場次全數關閉。（編輯：張雅淨）1130403

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