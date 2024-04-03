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中橫便道6人仍受困 谷關工務段兩端並進搶通

2024/4/3 13:40（4/3 13:54 更新）
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花蓮3日上午發生強震，中橫便道多處落石掉落，阻斷道路，谷關工務段出動機具搶通，呼籲要進入山區的民眾應注意山區路況。（台中市消防局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月3日
花蓮3日上午發生強震，中橫便道多處落石掉落，阻斷道路，谷關工務段出動機具搶通，呼籲要進入山區的民眾應注意山區路況。（台中市消防局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）花蓮地震影響，中橫便道多處落石。谷關工務段今天表示，12車、21人受困；截至中午1時30分已15人脫困，仍有6人受困便道內，中橫便道全線封閉，適逢清明連假將視狀況開放通行。

根據中央氣象署最新資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，全台超有感。

公路局中區養護工程分局谷關工務段長張裕閔表示，受地震影響，中橫便道多處落石造成道路坍方，上午往梨山方向有12輛車，統計共21人受困；截至中午1時30分前已有15人已脫困，現仍有6人受困便道內。

張裕閔說，因落石擋道目前便道18.7公里處有4人受困、19.7公里處有2人受困。另豐原客運駕駛、乘客共4人，在警車戒護下協助先接送到梨山地區。

中橫便道23公里處一輛貨車遭落石砸中，陸姓司機頭部受傷、意識昏迷。張裕閔指出，已由台中市消防局梨山消防分隊協助脫困後，由空勤直升機送下山就醫。童綜合醫院指出，49歲陸男到院時已昏迷，目前昏迷指數3，頭部重創、顱骨骨折現在搶救中。

張裕閔指出，谷關工務段出動6台機具，自便道兩邊進場搶通，適逢清明續假期，將視邊坡穩定狀況，公告現地是否通行。呼籲如果近期要進入山區民眾，因剛發生地震應注意路況。（編輯：孫承武）1130403

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