花蓮強震 新北建物受損撤離安置逾150名住戶

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，新北各地紛傳建物受損災情。災害應變中心下午統計，經結構技師公會協助鑑定建物安全性，疏散收容與安置逾150名住戶在商務旅館與飯店。

市府下午舉行「0403地震」災害應變中心第2次工作會報，由市長侯友宜、副市長劉和然、朱惕之等人主持，聽取各局處、區公所簡報救災進度。

民政局長林耀長表示，掌握須疏散撤離的受災戶，包括中和區連城路民宅、蘆洲區復興路民宅受損，需立即預防性撤離5戶20人。

至於土城區延和路社區柱子受損，大樓總戶數53戶，總人數158人，現場登記安置86人，將與社會局協調安置能量。林耀長說，新店區安泰路60巷受災戶則安置8戶13人。另外，清明節將至，部分公立納骨塔天花板等零星掉落，但不損及結構。

中和區長楊薏霖接受中央社記者電訪表示，連城路222巷6弄災戶牆壁龜裂，經結構技師評估，預防性疏散16戶49人。

土城區長周晉平說，延吉街296巷住戶牆壁龜裂、員林街也有住戶受損，都在評估並預防性撤離。

淡水區長巫宗仁接受中央社記者電訪表示，淡海路、水源街都有住戶受損，經結構技師協助評估，無損公共安全，暫時不需撤離。

社會局表示，經回報，有6家公立托兒所暫時停課；其中，有5家預計8日可恢復上課，至於板橋區信義公立托兒所，因結構有疑慮，仍將會勘後評估何時恢復上課。

朱惕之提醒，仍有餘震，運作中工地塔吊要注意2次傷害，若塔吊變形應立即拆除或強固。各重大工程要注意混凝土結構強度，並慎防外牆磁磚剝落、山區道路預防邊坡土石滑落。

侯友宜要求精準掌握災情數據，做好清明假期交通維持計畫。對捷運環狀線受地震影響導致鋼箱梁錯位，要全面檢修與檢測，並與台北捷運局共同找到原因，提出報告。（編輯：方沛清）1130403

花蓮強震全台有感，新北市3日下午舉行0403地震災害應變中心第2次工作會報，由市長侯友宜（坐者左起）、副市長劉和然等人主持，2人會中與交通局長鍾鳴時（前右）討論交通維持計畫。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年4月3日