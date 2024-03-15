新北清明掃墓祭祀 140處服務站34條專車16日啟動

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（中央社記者楊侃儒新北15日電）為便利民眾清明掃墓祭祀，新北市府明天起至4月7日，陸續啟動140處清明祭祀服務站、34條接駁專車路線及開放「新北市清明服務網」供民眾查詢。

民政局發布新聞稿表示，新北市有192座公墓、19座納骨塔，為了方便市民掃墓祭祖，市府在各公立納骨塔及公墓區設置服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具免費借用，而為了落實節能減碳、金紙集中燒，服務站也提供免費金銀紙集中袋供市民取用。

民政局長林耀長表示，今年清明節適逢4天連假，為避免祭拜人潮，建議民眾提早在3月期間或利用清明連假後，選擇適當時間掃墓。也可使用「新北市線上祭拜追思系統」網站，有19座公立納骨塔、環保葬、軍人忠靈祠3個空間，網站照片採實景拍攝，免登帳號即可搜尋牌位祭拜。

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民政局表示，3月23日、24日、30日、31日及4月4日至7日，各區公墓主要路口將進行交通管制，民眾可多利用大眾運輸及接駁專車。軍人忠靈祠將於3月23日、24日、30日、31日及4月1日在樹林區忠義街進行交通管制，禁止私人車輛上山，欲上山掃墓民眾，可在忠義街口搭乘免費接駁車。交通管制時間及接駁車資訊可上「新北市清明服務網」查詢。

消防局也在清明祭祀服務站提供用水，提醒民眾掃墓時除草不用火、紙錢放集中燃燒處、不燃放爆竹、不亂丟菸蒂、帶走垃圾，確保公墓區安全。（編輯：方沛清）1130315