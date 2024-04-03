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地震造成新店8建物下陷 居民盼政府協助復舊

2024/4/3 15:02
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（中央社記者楊侃儒新北3日電）花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，造新北市新店區安泰路60巷內某社區8棟建築物地基下陷及道路坍塌，多輛車陷入地底，整個社區停水，社區主委盼政府相關單位協助復舊。

社區主委林新發接受中央社記者訪問表示，現階段希望相關單位能協助住戶將陷在地底下的車子拉出來以減少財損，也能在路面邊坡做基樁，防止餘震或遇到下大雨再度有土石滑落情形。

他說，因為地基塌陷造成水管破裂，目前社區無水可用，也希望能協助恢復社區用水。

新北市長侯友宜前往勘災並接受媒體聯訪表示，這次坡地滑落有立即性危險，第一時間將住戶撤離並安置，同時也請工務局、養護工程處、新北市土木技師公會到場查看，檢查社區結構與土木安全檢測，「該預防性撤離就要撤離」。

新北市政府工務局副局長溫兆麟接受媒體聯訪時表示，會針對坍滑地方打設鋼軌樁，阻止土壤繼續坍滑，並在坡面鋪設帆布、堆疊混凝土塊讓邊坡穩定，也會施做便道，並跟車主聯繫後將車輛吊離，並持續進行搶災及討論未來如何復舊。（編輯：林恕暉）1130403

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