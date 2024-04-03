中市租屋牆嚴重龜裂 市府現勘：非結構牆無立即危險

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）花蓮近海今天發生規模7.2強震，台中市有民眾因租屋隔間牆嚴重龜裂而在租屋網急求租；台中市府表示，初步勘驗龜裂牆面不是結構牆，無立即危險，社會局仍可協助安置。

花蓮近海上午7時58分發生規模7.2強震，台中市震度達4級，台中市1名租屋民眾在租屋網發文指稱，因為租屋處隔間牆嚴重龜裂，緊急求租。

台中市政府都發局表示，經查民眾租屋處所屬建築物是領有建築物使用執照的集合住宅，進一步清查這棟建築物非屬921地震列管建築物。

都發局指出，中午接獲通報後，已偕同台中市建築師公會建築師辦理結構安全初步勘查；現勘發現3戶住戶牆面破壞，但非屬結構牆面，建築師現場認定無立即危險但須改善，都發局將依建築法規定發函限期改善，若逾期未改善將依法辦理。

台中市政府社會局表示，此案其中1戶5人已先行協助至旅館安置。依據台中市災害救助金核發辦法規定，若因災害致住屋毀損，達不堪居住程度者可申請安遷救助，不過限於災害發生前已在現址辦理戶籍登記，且實際居住於現址者，安遷救助戶內每人補助新台幣2萬元、1戶最多補助5人。（編輯：陳仁華）1130403