助花蓮強震災民度難關 農金署4種貸款展延免息

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）因應花蓮強震，農金署今天表示，行政院公告震災災區花蓮縣取得受災證明文件的民眾，既有4種貸款得申請展延，展延期間免收利息，受理期間自即日起到114年4月3日止。

農業部臉書官網發布訊息，為協助受0403花蓮縣地震影響的民眾減輕貸款負擔，提供展延免息措施。

農業部農業金融署並說，共計4種，第1種為災區自用住宅購屋貸款，得展延2年至5年。第2是災區非自用住宅購屋貸款，得展延2年。

第3是以災區房屋為擔保的其他貸款或其他擔保貸款或汽車貸款，得展延1年。第4為保險單借款、信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款，得展延6個月。

農金署補充，這次措施是依據「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」辦理，受理時間從即日起到114年4月3日止，適用對象為行政院公告震災災區，即花蓮縣的民眾，且有取得受災證明文件者。

據此，農金署提醒需要申辦者，需檢具「貸款展延申請書」、「受災地區縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所或稅捐稽徵機關出具之受災證明文件」，向原貸款之農漁會信用部或全國農業金庫申請展延。（編輯：陳政偉）1130405