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花蓮地震白楊步道坍方 希臘遊客救出12人稱「只是做該做的事」
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東港漁船鴻興漁4/3出海後失聯 家屬盼各界協尋

2024/4/7 21:08（4/7 21:43 更新）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電） 屏東東港籍「鴻興漁（CT2-5600）」漁船3日花蓮地震後失聯，家屬在社群網站臉書（Facebook）上貼文求救，盼各界協尋。

鴻興漁陳姓船長二女兒接受電話訪問時表示，父親的船噸數不大，船上只有父親和2名菲律賓籍船員，平時在台灣近海活動，捕撈黑鮪魚及鬼頭刀等魚類，每次作業時間3天到1星期不等。

她說，父親通常每天會與祖父母電話聯絡，3日早上8時許出港後就連繫不上，昨天通報海巡署協尋，並在網路貼文請其他出港漁船留意。

陳姓船長家屬的臉書發文指出，漁船失聯前最後紀錄位置在貓鼻頭西方18.5浬，航向218度，航速7.4節。

海巡署表示，南部分署昨天接獲漁業署災害通報單後，共派出高雄、恆春海巡隊共9艇次協尋；艦隊分署也派遣「彰化艦」及「巡護七號」投入協尋；國搜中心則派遣2架次直升機協尋，目前均尚未尋獲該船。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」 表示，偵獲疑似鴻興漁船上浮標訊號，目前位於菲律賓海域，已通報海巡署查核。（編輯：蕭博文）1130407

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