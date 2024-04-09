一眼就愛上 德籍女認養三腳狗小黑成佳話

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（中央社記者王鴻國新北9日電）來自德國的Lina以交換生身分來台就讀，旅遊時意外遇到3腳狗的小黑，她形容有如一見鍾情，愛上親近又黏人的牠，在新北動保處協助下，成就異國認養的佳話。

桃園機場2月1日晚間出現多名身穿新北動保處背心的人員，陪著一名外籍女子辦理登機及狗狗的檢疫作業，而和外籍女子伴飛的狗狗竟只有3隻腳，外籍女不時地和小狗講話安撫，隨後搭上半夜11時的華航班機飛往德國慕尼黑。

新北動保處長楊淑方向中央社記者談到這段過程，竟不由自主的直呼「真的很感動」，這是一段讓人難忘的人狗相知的際遇。

她表示，外籍女Lina的中文名字叫「白一晨」，是去年底來台灣大學法律系就讀的交換生，在學期結束及返國前，她原本安排到各地走走，還計畫飛到泰國等國遊玩，但沒想到在十分老街遊玩時意外遇到少了一條腿的小黑，說也奇怪，她突然愛上這親近又黏人的狗狗，她甚至形容有如「一見鍾情」。

也因此，她走到哪裡，小黑都跟著她，有如渴望Lina的撫摸，還會安靜的聽著Lina講話，默默的，人和狗竟建立了奇妙的互信及依賴。

於是，Lina放棄了所有旅遊計畫，後續1個星期，她每天都來到十分老街來找小黑，而小黑也似乎都等著她，只要她呼喊就會立即來到身邊。

楊淑方表示，感情就是很奇妙，「千里姻緣一線牽」除了用在人與人，也出現在人與狗命運的羈絆。經過幾天相處，Lina下定決心要認養小黑。

小黑雖然是街頭遊盪犬，但卻是當地公認的社區犬，社居民不相信Lina是認真的想認養，可能是身處異鄉一時的感情寄託，也擔心到了外國，小黑可能會水土不服或被欺負，一度反對小黑被認養到遙遠的國度，但卻被Lina每天來看小黑的誠意所感動。

楊淑方表示，小黑是1歲多的米克斯犬，曾因1隻腳嚴重感染而倒臥路邊，奄奄一息，經當地民眾通報救援下，最終截肢保命，殘疾狗在認養上是很困難的，因此，當Lina提出要求時，動保處經評估後也決定全力相助。

獸醫師林蔡祿表示，帶寵物出國要做足準備，除了出入境國家的海關檢疫文件，出國前也需事先跟航空公司通報；此外，讓寵物適應長途飛行也是一大課題。首先要適應登機運輸籠的環境。

因此，動保處啟動跨國認養機制，首先是協助Lina和居民溝通，再來是將小黑帶到動保處醫療中心進行檢查，還送到專辦檢疫的台北市仁愛動物醫院辦理出入境檢疫程序，繼而帶回動保處進行20多天的檢疫，其間要完成國外認可的狂犬病疫苗紀錄、晶片及健檢資料。

楊淑方表示，20多天的檢疫期，Lina也沒閒著，每天從台北市寄宿處來到新北板橋的動保處，陪小黑「聊天」及走走，而Lina也對她說，這幾天，她透過視訊努力和父母溝通，終於獲得父母支持。

楊淑方說，經過20多小時的飛航，小黑來到了地球另一端的德國，開啟了新的狗生，也有了新的外國名字「Sammy」。

在動保處的認養追蹤上，Lina也遠從德國回傳與小黑的生活照，看到小黑在大片草地及森林愜意散步的樣子，似乎十分幸福。Lina也向動保處表示，小黑在德國適應得很好，生活很愜意，在此也替小黑向大家報平安。（編輯：林恕暉）1130409