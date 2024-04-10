高鐵母親節疏運加開50班次 4/12凌晨開放訂票

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（中央社記者余曉涵台北10日電）台灣高鐵今天指出，母親節疏運期間加開50班次，總計提供689班次列車，從4月12日凌晨0時起開放旅客訂票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，規劃5月10日至5月13日為母親節疏運期間，期間加開50班次（南下29班、北上21班），總計4天提供689班次列車的旅運服務，從4月12日凌晨0時起開放購票。

高鐵指出，為鼓勵大學生搭乘高鐵5月10日及5月13日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

高鐵表示，旅客可以利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。

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疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵建議，旅客到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，若有自由座搭乘需求亦可於車站內使用「T-EX行動購票」App購票，疏運期間，各車站也將增派人力，以加強服務旅客。（編輯：陳政偉）1130410