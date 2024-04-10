長榮航空及航勤 同時獲醫藥冷鏈運輸國際認證

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（中央社記者余曉涵台北10日電）長榮航空及長榮航勤獲得國際航空運輸協會（IATA）醫藥冷鏈運輸國際認證 （CEIV Pharma），是台灣唯一也是全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司。

IATA為提供全球醫藥運輸需求的一致性及標準化，規範並協助空運供應鏈建立安全可靠物流標準，CEIV Pharma（Center of Excellence for Independent Validators）認證被視為冷鏈運輸行業的最高標準，每3年需要重新取得認證。

企業除了投入大量資金來升級現有或建設新的冷鏈設施，同時也要依CEIV認證要求，安排員工接受專業培訓並建立完善的品質管制系統，以符合運輸、儲存國際標準規範，特別是處理特殊醫藥產品對於溫度敏感的貨物，更是強調需要具有嚴格的標準及設備。

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長榮航空今天發布新聞稿表示，長榮航空及長榮航勤日前再次獲得國際航空運輸協會（IATA）醫藥冷鏈運輸國際認證（CEIV Pharma），此項認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一、全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司。

長榮航空說，2021年長榮航空及長榮航勤首度取得醫藥冷鏈運輸國際認證，近年導入藥品冷鏈運輸業務年均成長率達30%，今年再度取得認證，有助於增進冷鏈運輸業務，對於台灣生技產業與世界鏈接具有正面的效益。（編輯：陳政偉）1130410