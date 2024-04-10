花蓮地震衝擊觀光 觀光署預計5月推振興方案

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（中央社記者余曉涵台北10日電）花蓮3日發生芮氏規模7.2強震衝擊花蓮觀光。交通部觀光署主秘方正光今天表示，將從旅宿、旅行業、國際旅客等方面著手，預計在5月推出振興方案。

根據中央氣象署資訊，花蓮近海4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震後，花蓮知名景點太魯閣國家公園無限期封園，加上截至今天仍有餘震，衝擊地方觀光。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐昨天表示，不僅外籍旅客有退團的狀況，光4月份花蓮的住房率應該會在1成以下，5、6月也持續有退訂的狀況，保守估計6月前花蓮觀光都不樂觀。

為了振興花蓮觀光，交通部觀光署主秘方正光今天接受媒體訪問時證實，將推出振興方案。

方正光說，為了花蓮觀光產業，觀光署長周永暉日前已經召開會議，將從旅宿業、旅行業、旅遊推廣跟國際來台旅客等，研擬從5月起對花蓮觀光產業復甦的方案。

方正光指出，未來也將從仲夏節、南灣活動跟自行車活動帶動整體觀光，並帶動花蓮觀光，整年度的來台旅客目標仍不變為千萬旅客。

方正光舉例，像是Taiwan Pass台灣好玩卡有國際版跟國旅版，國際版結合高鐵，國旅版結合台鐵5日遊，希望藉由這些方式振興花蓮受損。

方正光說，國民旅遊卡方面也將會提升或更換商業別等，也會參考過去的補助方案，具體方式會盡快對外公布，相關經費則希望中央可以撥補。（編輯：陳政偉）1130410