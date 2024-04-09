花蓮地震傳外籍客退團潮 品保協會：改行程為主

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（中央社記者余曉涵台北9日電）花蓮3日發生規模7.2地震後，至今餘震不斷，傳出來台旅客卻步爆發退團潮。對此，品保協會今天指出，並無退團潮的狀況，畢竟機票無法退改，因此是以改行程為主。

根據交通部中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震後，到今天仍發生多起餘震。

地震重創花蓮觀光，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐接受媒體電話訪問表示，不僅外籍旅客有退團的狀況，光4月份花蓮的住房率應該會在1成以下，5、6月也持續有退訂的狀況，保守估計6月前花蓮觀光都不樂觀。

品保協會媒體公關宣導委員會主任委員李奇嶽說，外籍旅客的部分並沒有明顯退團潮，因為台灣其他地方並無太多災情，機票無法退改，大部分以改行程為主。

李奇嶽表示，像是日韓旅客過去行程上會安排去花蓮太魯閣1日遊，很少會安排住宿花蓮，因此若行程中有花蓮，可能就會改為烏來、淡水，陽明山等行程中沒有的景點。

至於買氣，李奇嶽說，因地震關係，買氣應該會掉個2到3成，不過因為其他地區沒有太大影響，因此預估1到2週內，買氣就會回升。（編輯：管中維）1130409