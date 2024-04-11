迎高齡社會 屏東啟用全台首座失智照顧教學示範區

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東縣政府今天舉辦「屏東縣多層級樂活照顧服務園區」啟用典禮，將提供各項長照服務，搭配設立全台首座失智照護教研中心，為縣內高齡社會作準備。

縣長周春米表示，高齡社會是全球性議題，縣府要提早作準備，屏東有16萬多65歲以上老年人口，其中1萬3000多人是失智人口。位於屏東市仁義里海豐圳東側的園區針對輕中重失智症提供不同層級服務，且是全台首座失智照顧教學示範園區，結合產官學力量，落實失智友善城市。

屏東縣長期照護處長陳桂敏說，園區占地1.3公頃，服務區域總樓地板面積7800平方公尺，分高齡照護區與樂齡學習區。高齡照護區提供多項長照服務，除住宿外也包含失智門診、共享餐廳；樂齡學習區有運動休閒中心、失智照護教研中心等，邀請民眾一同關切失智議題。

承接園區專案的佳恩長照社團法人董事蘇秀鑾表示，園區透過智慧科技提升安全照護，採「iSAFE安全照護系統」，並以「TOF飛時測距感測」設備偵測長者動作，打造園區尊重隱私、預先防範、主動照護的安全環境；園區也建置「生物（人臉）辨識系統」、電子圍籬及「非接觸式按鈕」電梯。

依縣府新聞稿，屏東縣65歲以上老年人口民國112年底突破20%，邁入超高齡社會。目前縣內有11家失智共同照護中心、37處失智社區服務據點及67處日間照顧中心。

多層級樂活照顧服務園區將提供76床24小時住宿式機構、18床團體家屋，可容納30人的日間照顧中心，同時提供居家服務、失智門診等多元服務。（編輯：孫承武）1130411