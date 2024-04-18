賴清德介紹就職紀念酒 酒質包裝彰顯台灣價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北18日電）520就職在即，總統當選人賴清德今天介紹3款第16任總統副總統就職紀念酒，分別以文化、外交、民主為題，選用淡草綠、紅磚色與白色為設計主色。他說，從酒質到包裝，都能感受到屬於寶島的精神，也是他深感驕傲的台灣價值。

總統當選人賴清德今天在臉書發文表示，台灣是擁有豐富自然資源、多元文化風情和堅定自由民主的寶島，讓世代的台灣人更了解這片土地，也讓世界的友人更認識台灣，是他未來重要的任務。

賴清德說，這次就職紀念酒精選3款多次榮獲國際酒類競賽大賞的威士忌、高粱酒，邀請去年台灣燈會主視覺設計師陳青琳設計包裝。從酒質到包裝，都能感受到屬於寶島的精神，也是他深感驕傲的台灣價值。

賴清德介紹這3款就職紀念酒表示，「OMAR威士忌」的口感豐富厚實，就如同台灣多元的自然環境與人文，紅磚色為台灣早期紅磚屋瓦的建築色彩，代表台灣的文化蘊涵，選用無限符號，如歷史長流滾滾積累，意涵著「土地滋養人、人回饋大地」，用豐厚的積累創造無限可能的未來。

賴清德說，「榖蘊威士忌」溫潤柔和的口感，就像台灣和平熱情的外交能量，白色象徵台灣和平外交的堅定形象，以柔和長橢圓為視覺焦點，彷彿層層堆積的質地與點狀環形的聲波融合於長橢圓，意喻台灣的能見度正在提升中，需要持續蘊育孵化，讓台灣的聲音能被更多人聽見。

他表示，「山之岩高粱酒」以岩石的厚重深邃為題，呼應台灣的民主之路，漫長踏實，一路前行。草綠象徵台灣的土地環境多元豐沛，行在民主之路上，以穩定的梯形作為代表，象徵台灣擁有如此多元豐沛的群峰地貌，四面環海的自然環境、不畏挑戰。

賴清德表示，就職紀念酒4月26日起於台酒直營門市、酒廠產品推廣中心及各大酒專通路上架，他邀請大家親自珍藏、品味台灣的魅力，也讓世界看見台灣多元豐富的文化。（編輯：謝佳珍）1130418

喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量，有害健康。