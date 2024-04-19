振興台灣觀光 藍委邀相關產業座談要當業者靠山

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（中央社記者范正祥台北19日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院舉辦振興台灣觀光相關產業座談會，超過30名國民黨立委出席力挺，業者期待疫後觀光復甦，盼望兩岸重啟旅遊觀光，傅崐萁表示，一定全力投入當大家的靠山。

今天的座談會吸引包括旅行業、遊覽車業、導遊、旅館業、精品購物業、民宿業與餐飲業等100多名業者出席，交通部、經濟部、陸委會與觀光署等也派員到場，了解業者們對促進觀光的意見。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會副理事長吳雁輝指出，後疫情時代觀光產業非常慘，政府在農曆過年前一天，宣布取消解除禁團令實在太離譜，影響非常多人，希望不要用政治凌駕觀光產業，不要讓觀光產業停滯不前。

吳雁輝強調，觀光業好不容易漸露曙光，但旅館業、遊覽車業仍面臨人力不足問題，6月1日開始實施的禁止赴大陸旅遊政策，又進一步限制業界的發展，希望在野黨能替觀光業發聲，在立法院修法，修訂不合理的兩岸觀光條例。

中華民國旅行業品質保障協會副理事長、台北觀光發展協會理事長陳怡璇提到，目前台灣旅行業者約4000家，其中有近8成直接或間接跟大陸有往來業務，大陸是台灣觀光業者最重要市場。

陳怡璇表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間政府雖然有紓困，但業者需要的是長久生計，政府喊出今年要達到1200萬國際觀光客入境，但沒有陸客辦得到嗎，國際旅客回歸非常慢，市場轉型十分不容易。

談及如何振興台灣觀光，陳怡璇說明，現在旅行業不是在跟同業競爭，而是國家對國家的競爭，盼政府拿出政策。

傅崐萁透露，國民黨成為國會第一大黨，希望解決基層業者的困境，一定全力協助百工百業的業者，把現在遇到的困境和問題，來跟所有部會進行良善溝通，且會有強大的監督機制，讓相關部會動起來，能夠全面協助產業。

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傅崐萁解釋，觀光產業不是只帶動旅館和民宿，還帶動了餐飲、百貨、量販店、超市、遊覽車、伴手禮、農林農產等，從兩岸斷線到現在已8年，觀光產業都非常辛苦，「我們一定全力投入，當大家的靠山」。

立法院經濟委員會召委、國民黨立委楊瓊瓔說，一起加油全力推動觀光，引進更多觀光客來台，這是大家共同的目標，尤其是兩岸重啟旅遊觀光，一定要達成目標。（編輯：張若瑤）1130419