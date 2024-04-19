暖熱天氣到22日 未來一週3波鋒面接力全台有雨
2024/4/19 17:42（4/19 18:09 更新）
（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署表示，22日前天氣偏暖熱，各地高溫約攝氏30度以上，台東留意焚風；23日起至下週末連續3波鋒面接近及影響，各地有雨，並注意較大雨勢，可望對中南部水庫有所挹注。
交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天至22日白天偏西南風，各地溫暖偏熱，水氣偏少，天氣多雲到晴為主，午後東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨；22日午後一直到下週末，大致處於鋒面影響的環境。
黃恩鴻提醒，明天至22日中南部局部地區仍會有36度以上的高溫，加上偏西南風，台東地區留意焚風；金門及馬祖地區留意局部霧或低雲，影響能見度。
黃恩鴻表示，22日下半天開始，鋒面形成及接近，降雨機率提高，23日、24日影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，並有較大雨勢，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；由於整體環境較不穩定，各地要留意短延時強陣雨或強陣風。
黃恩鴻指出，25日、26日又1波鋒面無縫接軌，加上華南雲雨區影響，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
黃恩鴻提到，這兩波鋒面影響範圍廣，不排除對局部山區發布暴雨災防告警訊息，中南部也有降雨機會，可望對水庫有所挹注。
黃恩鴻說，預估27日或28日水氣仍多，另1鋒面在台灣附近徘徊接近，天氣持續不穩定，實際的降雨範圍仍要再觀察。
氣溫方面，黃恩鴻提到，明天至22日白天各地高溫約在30度以上，局部地區留意有36度以上的高溫發生；鋒面影響期間，高溫稍降，北部高溫約24至26度、中南部26至28度。（編輯：管中維）1130419
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鋒面遠離仍有殘留水氣 偶有局部短暫陣雨