16日前南部留意局部大雨 大台北及花東防高溫

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（中央社記者張雄風台北13日電）前氣象局長鄭明典今天表示，從雨量紀錄和短期預測來看，今年梅雨季很不典型。氣象署指出，16日前南部整天、各山區午後留意局部大雨，大台北、花東則要注意攝氏36度以上高溫。

鄭明典在臉書表示，天氣型態上，南亞反氣旋還在中南半島北部，地面滯留鋒也在台灣附近，這尚未脫離梅雨特徵，所以天氣型態上尚未出梅。

然而，鄭明典指出，看衛星雲圖，中南半島往東，大片的無雲晴空區域，台灣上空對流雲發展受到抑制，雨量偏少。從持續偏少的雨量紀錄和短期預測來看，又有出梅的印象；他直呼「今年的梅雨季特徵很不典型。」

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前台灣主要還是受西南風影響，下週開始轉偏南風，水氣更少，反而是太平洋高壓更明顯，天氣愈來愈接近夏天。

黃恩鴻表示，16日之前持續受西南風影響，苗栗以南有陣雨或雷雨，南部降雨較廣及持續，有局部大雨發生的機會；午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨。

根據氣象署網站，今天最高溫為台北市士林區社子36.7度，雙北、台東等地也出現36度以上的高溫。

黃恩鴻提醒，明天至16日東南部地區仍易有焚風發生，大台北、花東地區仍有局部36度以上高溫發生的機會；另外，明天至16日清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度。

黃恩鴻表示，17日、18日開始轉為偏南風，水氣減少，午後對流發展也不明顯，各地降雨趨緩，降雨時間縮短；清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，19日起太平洋高壓逐漸增強，台灣水氣更少，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，預估相似的天氣會持續至下週末。（編輯：管中維）1130613