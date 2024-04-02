好天氣剩1天 清明連假2波鋒面雨勢逐日漸增

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天表示，明天嘉義至屏東、台東地區仍要留意攝氏36度以上高溫，特別提醒台東可能有焚風；清明連假期間有2波鋒面接力，雨勢逐日漸增，6、7日幾乎全台有雨，不排除會有大雨發生。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天偏西南風，各地晴朗穩定，水氣偏少，全台高溫都在30度以上，西半部30至34度、局部地區更高一些；另外提醒台東地區可能會有焚風發生。

黃恩鴻指出，預估明天嘉南高屏及台東地區可能會有36度以上高溫；受到西南風影響，午後西半部及東北部山區有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部地區也有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，清明連假期間降雨情況逐日增強。首先預計4、5日有一波鋒面通過，北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨；5日北台灣高溫略降至24、25度，低溫約20度，稍微轉涼。

黃恩鴻說，6日有另一波鋒面接近，7、8日鋒面影響，降雨範圍更廣，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部及南部地區有局部短暫陣雨；這波鋒面較前一波結構完整，不排除會有局部大雨或較大雨勢發生的機會。

黃恩鴻提到，9日鋒面通過，但仍有殘存水氣，再加上東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，北部高溫再略降1、2度至22、23度，低溫約19、20度。

黃恩鴻提醒，明天、4日金門及馬祖有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130402