27日起漸回溫 週末中部以北水氣多偏悶熱

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署今天表示，明天、28日逐漸回溫，預計下一波水氣自28日晚間起漸增，持續至4月1日，中部以北、東北部地區不排除會有較大雨勢；雖然水氣增加，但因為偏南風，中部以北偏悶熱。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天鋒面已經通過，明天清晨東北季風影響，今晚明晨北部、宜花地區低溫約攝氏17、18度，明天白天起白天起東北季風減弱、氣溫回升，北部約24至26度；28日天氣更穩定，低溫約19、20度，高溫約26至28度。

黃恩鴻指出，明天、28日主要在東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致上是多雲到晴；28日晚間起至29日微弱鋒面通過，北部及東半部地區又轉為有局部短暫陣雨的天氣。

黃恩鴻說，預估30日起降雨範圍擴大，由於台灣北部海面有一個鋒面接近，雖未直接影響，但陸續會有水氣移入，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨；31日、4月1日水氣更盛，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，不排除會有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻說，預計4月2、3日天氣回穩，但4月4日又有鋒面接近台灣，但後期的降雨範圍和強度仍待觀察。

黃恩鴻提到，雖然29日至4月1日水氣偏多，但因台灣整體偏南風，氣溫仍偏暖，北部高溫約26至28度，4月2、3日高溫更可達30度以上。

黃恩鴻提醒，今晚至明天白天桃園至雲林、恆春半島一帶要留意8至9級強陣風；29、30日金門易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130326