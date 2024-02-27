228起回暖2天 冷氣團3/1再襲全台濕冷低溫探11度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天表示，明天天氣轉好，但苗栗及金門清晨仍可能有局部攝氏10度以下氣溫；下一波鋒面及冷氣團預估3月1日至3日影響，全台濕冷，中部以北低溫探11度，高山可能飄雪。

交通部中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷。今晚至明晨苗栗及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天強烈大陸冷氣團減弱，未來2天氣溫逐日回升，但明天清晨各地氣溫仍偏低，西半部要留意日夜差；水氣減少，各地大致為多雲到晴，基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫雨，北部山區零星降雨。

黃恩鴻表示，2月29日晚間鋒面接近，北部轉為局部短暫雨；3月1日鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，水氣最多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，北台灣降雨較為持續，基隆北海岸、大台北山區可能有局部大雨；3月2日水氣稍減，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。

（圖取自facebook.com/cwa.weather）

黃恩鴻說，3月1日、2日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；最冷的時間點是3月2日清晨，中部以北低溫約11、12度，南部花東13至15度，局部沿海空曠地區或近山區平地可能會更低一些。

黃恩鴻提醒，2月29日清晨台南以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度；若3月1日至3日清晨，水氣和溫度能配合，中部以北3000公尺以上高山不排除有機會降雪。

黃恩鴻提到，預估3月3日冷氣團減弱，水氣再減少，以東半部及西半部山區有零星短暫雨為主；類似的天氣持續至3月5日白天，各地大致為多雲到晴，局部地區有零星短暫雨。

黃恩鴻說，預估3月5日下午會有1波鋒面接近，基隆北海岸及北部山區有局部短暫雨；3月6日之後有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下及影響，各地再轉濕冷，至於後期的溫度降幅仍須再持續觀察。（編輯：管中維）1130227