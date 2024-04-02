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清明連假車潮估3日下班後出現 國5恐塞到深夜

2024/4/2 17:00（4/2 17:25 更新）
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圖為國道5號石碇路段塞滿大小車輛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北2日電）清明節連假即將到來，交通部高速公路局今天表示，預估明天下班後就會湧現下班及返鄉車潮，預估國1楊梅-頭份等3路段車多壅塞，晚間10時後才會紓解，國5則可能要塞到深夜。

高公局發布新聞稿表示，因應連假大量旅遊車潮，規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。

其中匝道封閉路段及時段為4月4日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月5日，清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月6日及7日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高公局表示，明天車流量預估為115百萬車公里，壅塞路段包含國1楊梅-頭份、國3中和-關西、國5南港系統-頭城。西部國道在下午4時後就會陸續湧現車潮，以下班及提早返鄉車潮為主，預估要到晚間10時後才會紓解。

國5方面，高公局說，預估上午9時就會出現車潮，要到深夜0時才會紓解。

另外，高公局提醒，4月4日清明連假第1天，清晨5時國道就會實施高乘載管制，提醒用路人留意。（編輯：管中維）1130402

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