清明連假省道估掃墓觀光車潮為主 易塞時段路段一次看

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（中央社記者余曉涵台北1日電）公路局今天表示，清明連假預估掃墓祭祖車潮將集中於4月4日上午，觀光旅遊車潮於4月4日至6日湧現，返回工作地車潮則預估從4月6日下午至7日開始陸續出現。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，清明節連續假期（4月4日至7日）預估車潮以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。

公路局指出，主要城際道路易壅塞的路段及時段為台9線蘇花路廊，南下4月4日凌晨2時到晚間10時；北上4月6日上午9時到深夜12時及4月7日凌晨0時到凌晨3時、上午10時到晚間7時。台9線南迴公路，屏東往台東方向4月4日上午11時到下午2時；台東往屏東方向4月6日下午3時到晚間8時。

台1線水底寮至楓港路段，南下4月4日上午11時到下午3時；北上4月6日下午3時到晚間9時。台61線鳳鼻至香山路段，南下4月4日到5日上午7時到下午2時；北上4月6日下午3時到晚間9時。

台61線竹南路段，南下4月4日上午10時到下午4時；北上4月6日晚間7時到晚間8時及4月7日下午2時到晚間8時。台61線中彰大橋改建路段，南下4月4日到6日上午9時到晚間8時；北上4月5日到7日下午2時到晚間8時。

另外，公路局指出，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官到成功路段及大里二到霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，預估連假期間易壅塞。

至於重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里到大武崙路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線及台7線大溪到慈湖路段、台9甲線新店到烏來路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑到梅山路段、台26線楓港到墾丁路段，預估連續假期也有車多壅塞情形。（編輯：張雅淨）1130401

（圖取自facebook.com/thbroad）

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