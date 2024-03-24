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清明連假合歡山車多 公路局籲民眾避開車多時段上山

2024/3/24 17:19
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（中央社記者吳哲豪南投24日電）清明連假，南投縣境內的合歡山、日月潭等景點將湧入車潮，公路局中區工程處建議，清境合歡山上午7時至下午3時車多，民眾可避開車多時段上下山，另在上午10時前進入日月潭。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞，說明4月4日至4月7日為清明節連續假期，位在南投仁愛鄉的清境農場、合歡山及魚池鄉的日月潭風景區，將吸引民眾前往遊憩，周邊道路將湧現車潮。

中區工程分局指出，合歡山及清境農場，每天上午7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境農場，建議在上午10時前抵達；如當天往來合歡山，建議於上午7時前抵達，以避開台14甲線車潮；另過夜入住旅宿者，可在下午3時後進入，避開塞車時段。

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中區工程分局表示，通往日月潭的台21線道路在連假期間，每天上午10時至下午2時容易車多壅塞，建議當天往返遊客可在上午10時前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者，可在下午3時後進入日月潭風景區，避開塞車。

中區工程分局建議，民眾如開車走台21線從埔里前往日月潭，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往纜車站、德化社方向避開車潮；至於前往清境及合歡山遊玩民眾，因登山遊客多，且山區停車空間有限，上山前務必先查詢路況，審慎評估前往。（編輯：黃世雅）1130324

#合歡山
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