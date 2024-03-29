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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
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清明連假出遊人潮多 高市景點擬交通管制

2024/3/29 17:59（3/29 19:27 更新）
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清明節連續假期即將到來，高雄市交通局預期掃墓及出遊人車潮多，29日透過圖卡呈現連假期間景點交通相關資訊，提供民眾參考。（高雄市交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月29日
清明節連續假期即將到來，高雄市交通局預期掃墓及出遊人車潮多，29日透過圖卡呈現連假期間景點交通相關資訊，提供民眾參考。（高雄市交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月29日
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）清明節連假預期掃墓及出遊人車潮多，高市府表示，各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況實施交管措施。

交通局運輸規劃科今天表示，為維持清明假期掃墓期間墓區周邊道路交通順暢，殯葬管理處各墓區實施交通疏導措施。人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔闢駛免費接駁車服務。相關資訊可至殯葬處「113年清明節為民服務專區」，或殯葬處臉書查詢。

受親子歡迎的壽山動物園視園區停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制。遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園，相關交通資訊可至壽山動物園臉書或網站查詢。

另市府已於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場(鼓山二路265巷旁)開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園。民眾可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達停車場轉乘接駁車前往動物園。

此外，旗鼓渡輪航線依往例每日11時至下午5時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪(公務、電動及旗津居民機車除外)，旗津區並依交通狀況實施四階段管制。

衛武營都會公園東側草坪(臨國泰路及南京路)有「海洋狂想曲—歡樂大冒險」海洋樂園活動，周邊三多路/建軍路、三多路/國泰路及國泰路/南京路等重要路口，視現場車流狀況彈性實施禁止左轉管制。活動周邊停車位有限，民眾搭乘捷運橘線至衛武營站由6號出口出站即可直達。

此外，歡迎全國12歲以下兒童來高雄使用兒童卡免費搭乘大眾運輸工具，交通局與高雄捷運公司推出12歲以下兒童，只要使用「高雄兒童卡」或購買使用期間限定的「海洋童樂會」一卡通，都能享受大眾交通運輸（包含捷運、輕軌、公車客運及渡輪）免費搭乘。（編輯：孫承武）1130329

#高雄市交通局
#清明連假
#壽山動物園
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