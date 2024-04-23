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民眾反應貓吃飼料疑低血鉀症 產品送驗啟動調查

2024/4/23 15:58（4/23 16:58 更新）
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農業部日前通知有民眾家貓就醫時驗出低血鉀，懷疑飼料出問題，台北市動保處日前至寵物食品公司調查，已扣留帶回同批包含貓狗飼料送驗，結果出爐後將送農業部追查。圖為查扣送檢產品。（動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年4月23日
農業部日前通知有民眾家貓就醫時驗出低血鉀，懷疑飼料出問題，台北市動保處日前至寵物食品公司調查，已扣留帶回同批包含貓狗飼料送驗，結果出爐後將送農業部追查。圖為查扣送檢產品。（動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年4月23日
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農業部今天表示，有民眾反應貓食用飼料後疑有低血鉀症，已請台北市動保處聯繫飼主蒐集資料，抽驗6件產品送驗，結果若違反規定，將依法開罰、封存及下架產品並公開廠商名稱。

農業部發布新聞指出，針對「民眾反應貓食用飼料後疑有低血鉀症」，已立即通知台北市動物保護處依權責調查，昨天已聯繫飼主、了解其蒐集的案情資料，並至被檢舉的寵物食品公司扣留同批產品帶回，也抽驗民眾檢舉的產品計6件，送交農業部指定機構進行檢驗。

農業部指出，如果檢驗結果違反「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，將依「動物保護法」第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並依同法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架商品，而且會公開廠商名稱。

將通盤彙整資訊、釐清發生原因，農業部指出，已針對這次事件製作通報彙整表單，提供各縣市動物保護主管機關查報，受理轄內民眾申訴寵物因食用飼料有低血鉀的案件，並加強稽查及抽樣檢驗，待收集完整資料後將邀集獸醫、營養、飼料安全及寵物病理等專家討論。

農業部提醒，毛小孩吃完飼料後，若出現食慾下降、精神不濟、肌肉無力、多渴多尿等低血鉀症狀，應停用相關飼料，並儘速就醫，同時保留完整產品包裝、購買資訊及就診資料等，以及將寵物性別、年齡、病史、血液檢查報告、食用飼料等資訊，一併通報給地方動物保護主管機關調查。（編輯：李亨山）1130423

（農業部提供）
（農業部提供）
#台北市動保處
#農業部
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