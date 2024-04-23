貓吃飼料就醫疑驗出低血鉀 北市動保處查扣送驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市動保處今天表示，農業部日前通知有民眾家貓就醫時驗出低血鉀，懷疑飼料出問題，經前往寵物食品公司調查，已扣留帶回同批包含貓狗飼料送驗，結果出爐後將送農業部追查。

網友日前透過臉書（Facebook）發文指有飼主在社團貼文家中貓疑吃完飼料後導致低血鉀，後續有其他飼主也反映類似問題；業者在粉絲專頁發文，已啟動緊急調查和檢驗程序。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，20日接獲農業部通知民眾反映家中貓隻就醫檢驗出低血鉀，懷疑貓飼料有問題，22日前往涉案寵物食品公司調查，現場扣留帶回同批產品，包含貓及狗乾糧飼料，內容為台灣製造，將追查原料來源。

動保處昨天同時聯繫飼主蒐集案情，並約談登記在台北市的涉案寵物食品公司，及把扣留同批產品送交農業部指定機構檢驗，檢驗結果將提供農業部追查。

動保處指出，貓若有低血鉀較難發現，除非有明顯症狀如食欲變差、精神不好、軟弱無力等情形，飼主才會發現後送醫，但有可能因貓平時睡眠時間久，較難讓飼主察覺。

動保處表示，此款寵物食品檢測項目有沙門氏菌、病原性大腸桿菌等微生物類及亞硝酸鈉、黃麴毒素、砷等，確認是否符合動保法規定的寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準。

動保處指出，此款貓飼料依動保法規定送驗，如經檢驗確認含有病原微生物或有害寵物健康物質的含量超出安全容許量，將依規定，裁處業者新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

動保處建議購買寵物食品應選擇包裝標示完整且來源明確的產品，若毛孩食用後有身體不適，建議儘速就醫，並保留完整產品包裝、購買資訊及就診資料，並提供寵物食品相關資訊，以利後續調查。

有寵物食品消費疑義，可撥消費者服務專線1950或台北市市民熱線1999轉7812洽詢，法務局將提供消費諮詢及協助申訴。（編輯：李錫璋）1130423