從飼主變寵膳媽媽 陳蓁建議寵物業入行從通才起步

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（中央社記者許秩維台北14日電）為照顧老狗「望望」的健康，原本只是飼主的陳蓁開始自學，進而投入寵物產業，還被稱為「寵膳媽媽」。她提點想投入寵物新興行業者要先具備通才能力，再深度培養個別領域技能。

根據農業部統計，台灣民眾飼養犬、貓等寵物的數量逐年增加，也帶動寵物產業發展，並衍生寵物教養、寵膳食育、寵物溝通等新興行業，不少飼主或喜歡毛小孩的人更搖身一變成為寵物產業的從業人員。

被稱為「寵膳媽媽」的陳蓁，原本只是飼主，卻因為一隻老狗「望望」，誤打誤撞地走入寵物產業。

陳蓁接受中央社記者訪問時談到，2012年因緣際會，領養了因車禍而截肢的吉娃娃「望望」，望望除了少條腿且有白內障，甚至還會血便。為了照料望望，她尋找許多動物營養學的資料來研究膳食，還和獸醫師討論，花了大半年時間，終於幫望望解決血便的問題。

生命力旺盛的望望，教會陳蓁很多事情，在望望離世後，她希望把那些年照顧望望所學到的東西，教給更多人，因此創立臉書社團，舉辦活動、課程，還和獸醫師合作寵物義診等，後來更創辦「中華寵愛健康發展促進會」，推廣寵膳食育、寵物教養等相關職能證照課程，希望讓毛小孩的生活變得更好。

陳蓁表示，以前的寵物現在多被稱為毛小孩，因為人們已用家人的角度去看待牠們，也希望更好地照顧毛小孩，這時「教育就很重要」，唯有觀念正確，才能幫助毛小孩預防和避免疾病等狀況發生。

毛小孩經濟的蓬勃發展，也衍生很多新興需求。曾摸索資料自學的陳蓁坦言，現在太多學習管道，但很多知識都是片段性，難以全面通盤瞭解，若缺乏系統性學習，很容易變成「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

在推動寵膳食育、寵物教養等相關證照課程時，她也希望藉由循序漸進、與時俱進的課程內容，幫助學員習得相關知能，並加強實務操作，並經由筆試和實作來考核。

為幫助想入行的新鮮人，中華寵愛健康發展促進會也提供顧問諮詢，在學員剛開始很茫然時，引導思考未來想要的就業或創業發展方向；結業後想複習或更新最新知識，還可申請旁聽；對於有意創業者，還提供創業輔導、推薦配合廠商等資源。

陳蓁指出，目前國內僅寵物美容有政府核可的證照，其他專業寵物證照都是國內外民間自辦的；她鼓勵想投入寵物相關新行業的人去進修，願意花錢花時間去學習，甚至取得證照，在找工作或創業時能獲得較高的信任度，但要注意辦學單位是否夠嚴謹，例如可參考獲得公部門、大專或企業認可的單位。

對於想投入寵物新興行業的人，她建議要先具備通才的能力，例如寵物教養課程就以通才訓練為目標，先瞭解照顧毛小孩的基礎知識觀念、法律常識等，再去尋找個人有興趣的領域，深度培養相關技能，這樣才能提升自身競爭力，給雇主或顧客留下深刻印象和信任黏著度。

台北海洋科技大學寵物業經營管理系系主任王宥婷表示，受少子女化和高齡化影響，有些人不打算生育，把毛小孩當成自己的孩子，或是養寵物陪伴長者，因此帶動寵物產業發展，也衍生很多新的工作需求，但卻缺乏專業的技術人才，目前除了寵物美容有勞動部認可的技術士證照，其餘都是民間單位自辦的私人認證。

觀察國內跟寵物相關的科系，王宥婷提到，目前仍以寵物美容為大宗，為提升學生的就業競爭力，系上在設計課程時，就規劃涵蓋寵物的食衣住行，每學期都會邀業界專家和學者共同討論，適時淘汰或新增符合業界需求的課程，如寵物按摩技巧、寵物保母、新媒體等。

王宥婷舉例，現在寵物產業發展多元，學生的工作機會也多樣化，例如學習寵物按摩技巧，以「預防勝於治療」的理念照顧毛小孩；也可以製作膳食，讓毛小孩吃得更健康，或是擔任寵物保母等，甚至是為毛小孩打造影音頻道等。

對於想投入寵物產業的學生，王宥婷認為，可以透過考取證照，累積自己的專業和能力；除了就讀相關科系外，也能藉由在職進修或參加各大專開設的寵物相關推廣教育課程，學習相關理論知識和技術，以提升自己的競爭力。（編輯：陳政偉）1130414