地震頻繁 基市府將定期開會盤點危老建物

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）近期地震頻繁，基隆市長謝國樑今天在市務會議指示，由市府秘書長方定安每2週召開1次危老建物盤點與改善會議，改善老舊建物安全問題。

基隆市府發布新聞稿指出，基隆腹地狹小，過去在河道上加蓋建物與天爭地，如東和大樓、明德大樓與至善大樓等，屋齡都已老舊，東和大樓甚至已逾60年，歷經多次強震，除牆面龜裂外，地基也令人擔憂，市內還有許多建物年久失修，結構安全存在疑慮。

市府表示，若建物經評估後不堪居住，短期可先緊急提供租金補助請屋主或房客暫離大樓，由市府協助住戶進行建物結構補強，至於中期，未來市府若規劃建設中繼住宅，將參考台北市作法，評估並盤點公有地，例如廢校及鄰近空屋，以暫時安頓居民及商家。

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此外，謝國樑今天並前往信三路老舊建物勘查，市府表示，此為2層樓磚造建物，屋齡已逾80年，出現水泥剝落及輕微傾斜，雖經技師初步評估無立即性危險，但建物鄰近人車通行巷道，已協調屋主先行以鋼架支撐防護，屋主有意願都更重建，市府會給予相關協助。

謝國樑表示，除要定期召開危老建物盤點與改善會議討論外，針對蓋在河川上的危老建物，若確有安全風險，應於1個月內召開公聽會，凝聚社會共識推動改善，市府也會加強與民眾溝通協調，並以城市永續觀點，配合社宅、都更及河川整治等政策推動，促成基隆都市再造。（編輯：方沛清）1130423