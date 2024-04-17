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港導袁劍偉參與金馬奇幻影展 盼能來台灣拍戲

2024/4/17 21:08（4/17 21:21 更新）
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香港導演袁劍偉帶新片「盜月者」來台參加2024金馬奇幻影展，他受訪時表示，香港拍片速度快，很喜歡台灣拍片步調有更多空白能思考，希望有機會能來台拍戲。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月17日
香港導演袁劍偉帶新片「盜月者」來台參加2024金馬奇幻影展，他受訪時表示，香港拍片速度快，很喜歡台灣拍片步調有更多空白能思考，希望有機會能來台拍戲。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月17日
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（中央社記者王心妤台北17日電）香港導演袁劍偉帶著新片「盜月者」來台灣參加金馬奇幻影展，他表示香港拍片速度快，很喜歡台灣拍片步調，有更多空白能思考，盼能來台拍戲，而片中故事設計也是想致敬過去港片精神。

「盜月者」由張繼聰、白只及MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安主演。袁劍偉今天接受台灣媒體聯訪表示，曾有觀眾建議加入女性角色，或推薦邀請女星林明禎演出，但故事線已夠複雜，他便不考慮增加感情故事線；不過被問到未來會不會邀請前妻林嘉欣演出，他大方回應：「只要有適合的劇本，都會找她合作」。

袁劍偉表示，兩人離婚後仍保持聯絡，並透露女兒很喜歡「盜月者」，而且女兒其實不是MIRROR粉絲，「她好像沒有特別喜歡他們，可能比較喜歡我吧！」

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袁劍偉表示，香港電影一直中國市場磨合，「因為在大陸拍片要正三觀，但港片最好的是那種自由的感覺」；他指出，像是片中沒有警察、竊賊最後沒有被抓，都是對老港片的一種致敬。

袁劍偉也說，一直很希望來台灣拍片，因為台灣拍片節奏不快，有更多空白能思考，近年則關注到許光漢表現，「他演的『青春18x2 通往有你的旅程』在香港很紅，年輕男女喜歡之外，有些阿嬤、阿祖也喜歡。」（編輯：陳仁華）1130417

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