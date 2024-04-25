響應2050淨零 高雄意誠堂關帝廟推低碳祭祀

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄市民政局輔導高雄意誠堂關帝廟轉型低碳環保寺廟，燈具全面汰換為LED燈、採「以米代金」、1爐1支香等低碳祭祀，導入電子支付系統及設置太陽能節能設施。

高雄意誠堂關帝廟位於苓雅區三多四路上，廟方主任委員、高雄市道教會理事長洪榮豊表示，寺廟原以現金添香油錢，有保管現金風險也需耗費人力清點，導入電子支付後快速方便，已逾5成民眾使用且電子支付系統能降低人力成本，連外籍觀光客也在使用，是當初沒有想到的附加好處。

洪榮豊指出，廟由5個香爐減少為2個並實施1爐1支香，同時推廣「以米代金」，讓平日參香民眾選擇金紙或平安米，減少每日金紙燃燒量，也能在法會等活動後將白米捐贈弱勢團體。

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洪榮豊表示，寺廟燈具換成LED燈及加裝自用太陽能板後，減少近5成電費，另外在廟宇宣傳下，支持以米代金民眾逐漸增加，兼具環保與傳統信仰，實現低碳祭祀目標、響應社會公益。

民政局長閻青智表示，從早期鼓勵寺廟設置環保金爐到紙錢集中燒政策，進而輔導寺廟實行低碳祭祀以米代金、節能措施及電子支付等，希望透過高雄意誠堂關帝廟成功經驗，讓更多宗教團體瞭解低碳祭祀是保留傳統文化與創新方向，也是對環保理念實踐和回應，為實現淨零排放目標貢獻心力。（編輯：孫承武）1130425