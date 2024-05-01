早安世界》今鋒面通過西半部防大雨 北部高溫驟降10度
今鋒面通過西半部防大雨 北部高溫驟降10度
氣象署表示，5月1、2日鋒面通過，西半部留意局部大雨發生，其他各地也都有局部雷陣雨；氣溫方面，5月1日因東北季風影響，北部高溫較4月30日驟降約攝氏10度，白天高溫僅22、23度。5月3日起隨著東北季風減弱，北部高溫略為回升、約25至27度，中南部維持28至31度左右；5月4、5日北部也有機會出現29、30度左右高溫。（看完整報導）
報稅季今登場3大新制一次看 網路申報增新功能快速完稅
綜合所得稅申報登場，基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費也調增，減稅利多齊發；同時，財政部呼籲民眾可利用手機報稅系統，以及今年新增的「查調資料稅額估算表」，在家即可輕鬆報稅。（看完整報導）
立院通過凍漲電價 經部：仍須依法執行電價審議結果
電價費率審議會原決定調漲電價，但立法院4月30日通過停止調漲電價案。經濟部指出，台電燃料成本大幅增加，但台灣電價調整相對緩和，主要針對用電大戶，以減緩民生衝擊。經濟部強調，若電價不調整，台電將面臨財務危機，對穩定供電及電網投資將有不利影響。（看完整報導）
AI帶動出口 主計總處估第1季經濟成長率6.51%近3年最高
主計總處公布2024年第1季經濟成長率為6.51%，創近3年最高紀錄，主因AI題材帶動出口回溫及民間消費維持動能。此一成長率較2月預測增加0.59個百分點，顯示外需及內需穩健成長。出口方面，資通及視聽產品成長顯著，傳產貨品出口也轉正。民間消費實質成長4.14%，國外消費成長率高達93.97%，但國內消費成長較緩。（看完整報導）
中共修「保守國家秘密法」 陸委會：觸法風險大增建議暫勿前往
中共修正「保守國家秘密法」，擴大「國家秘密」定義與保密主體，新制5月1日生效。陸委會表示，觸法風險恐將大幅增加，呼籲民眾慎思前往中國大陸的必要性。陸委會強調，民眾赴陸採訪、學術研究、蒐集經商投資資訊或與當地人士對話等，只要被中共認定相關對話或資料內容損其「國家和人民利益」，都有可能被認定涉及「國家秘密」。（看完整報導）
日本因應觀光公害 河口湖架黑布擋富士山估數日內完工
日本一間便利商店因能跟後方富士山同時入鏡爆紅，但也因為到訪遊客出現許多脫序行為引發民怨。當地公所日前決定設置遮擋富士山的黑色布幕4月30日動工，預計數天內就能完工。河口湖車站外一家LAWSON便利商店近年成為熱門景點，吸引許多遊客。不過，這間便利商店前方道路狹窄，聚集此處的遊客經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險。（看完整報導）
印尼魯仰火山再噴發 警戒升至最高級、機場關閉
印尼魯仰火山4月30日凌晨再次爆發，噴出「爆炸性」的熾熱岩漿，閃電頻頻劃過火山口上空，促使當局將警戒級別升至最高，並關閉附近一座機場。魯仰火山4月稍早數度噴發，造成一些房屋毀壞、當地數百居民撤離，連距離火山約100公里遠的北蘇拉威西省首府萬鴉老也有一座機場為此關閉。（看完整報導）
美校園挺巴勒斯坦千人被捕 法國加拿大學生響應
美國各地學生為了以色列與哈瑪斯的戰爭及其不斷增加的傷亡而群起抗議；隨著學期即將結束，全美大學校園已近1000人被捕，法國、加拿大等國也有學生抗議。他們抗議的理由包括不滿以色列在加薩走廊的軍事行動，以及他們認為學校牽涉其中。這波激烈抗議迫使一些學校考量自身與以色列的財務關係，以及校方對言論自由的支持。有些猶太學生說，這些抗議活動已變成反猶主義，讓他們不敢踏入校園。（看完整報導）
大巨蛋辦演唱會有譜 李四川：逃生審查通過即可
大巨蛋舉辦演唱會露曙光，台北市副市長李四川4月30日在跨局處會議後表示，未來只要遠雄委由第3公正專業機構審查防火逃生避難安全並通過，就能辦演唱會等非體育賽事活動。另外，對於大巨蛋演唱會抽成改無上限惹議，樂團五月天主唱阿信表示，「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的。」若租金能回饋在市民上，那是最好的。他也跟歌迷相約近未來的台北見。（看完整報導）
韋伯望遠鏡捕捉史上最清晰馬頭星雲影像 一覽「馬鬃」構造
美國國家航空暨太空總署（NASA）4月29日表示，韋伯太空望遠鏡捕捉到「馬頭星雲」歷來最清晰的紅外線影像。馬頭星雲是夜空中最壯麗、最容易識別的天體之一。法新社報導，這次新的觀測結果顯示出「馬鬃」的頂部，首度揭露這個由塵埃和氣體所組成巨大星雲邊緣的小規模構造。（看完整報導）
開箱老照片》第一屆台灣車輛及零配件展售會
1984年5月1日，第一屆台灣車輛及零配件展售會在台北市松山機場外貿協會展覽館展出5天。台灣車輛及零配件首次展會並未對一般民眾開放。不過，當時展出的不鏽鋼折疊式自行車，深受外商的喜愛，至1990年代，台灣已享有「自行車王國」的美譽，有900多家自行車廠家，集中在台中、彰化、台南一帶。如今台灣是高階自行車的產地，更是許多跨國品牌的研發中心。（看完整報導）
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- 早安世界》今鋒面通過西半部防大雨 北部高溫驟降10度2024/05/01 07:20
- 2024/04/30 07:22
- 2024/04/29 07:12
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