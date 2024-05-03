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文化大學與全聯社合作 提供國際學生打工機會

2024/5/3 12:11（5/3 12:51 更新）
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文化大學宣布與全聯實業（全聯社）合作，提供國際專修部打工職缺，增加學習華語文的機會。圖為企業面試情況。（文大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年5月3日
文化大學宣布與全聯實業（全聯社）合作，提供國際專修部打工職缺，增加學習華語文的機會。圖為企業面試情況。（文大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年5月3日
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（中央社記者陳至中台北3日電）政府近年鼓勵國際生畢業後留台就業，文化大學宣布與全聯實業（全聯社）合作，提供國際專修部打工職缺，增加學習華語文的機會，並能深入瞭解台灣的企業文化。

文大今天發布新聞稿，4月30日與全聯實業合作舉辦企業徵才說明會，一同培養具職場實戰力的學生。校長王子奇鼓勵國際專修部學生利用打工機會多說華語，爭取通過華語文能力測驗基礎級（A2）考試，進而成為正式的大學部新鮮人。

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王子奇表示，文化大學系所多元，是貼近社會趨勢的綜合型大學。他提醒學生們工讀之餘，更要把握台灣優質的學習環境，找到興趣、自我成長，獲得豐富的學術知識和實踐經驗。

文化大學於民國111年設立國際專修部，著重培育產業所須的海外人才，採1年華語先修課加4年學位課程，國際生不須華語基礎也能報考，但須通過華語文能力測驗基礎級（A2）才能銜接學位課程。（編輯：管中維）1130503

王子奇
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