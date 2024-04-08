文大偕94企業推就業學程 提供817個有薪實習職缺

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（中央社記者許秩維台北8日電）中國文化大學攜手94家企業合作，規劃數位內容與資訊、營建工程與機電等8大領域就業學程，提供817個有薪實習職缺，希望幫助學生畢業後無縫接軌產業職場。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文大致力於強化學生就業競爭力與職涯發展，113學年參與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署就業學程計畫，共有22案（20案實務學程、2案訓練學程）通過審查，獲得新台幣近2000萬元補助。

文化大學校長王子奇表示，學生從大一入學，學校就安排實務課程，輔導考取證照、實習、就業媒合等一條龍式職涯發展規劃，並強調跨領域自主學習，幫助學生獲得符合產業脈動所需的競爭力與即戰力。

為強化學生就業競爭力，文化大學與94家知名企業、上市櫃公司合作，向勞動部提出就業學程計畫，總計提供817個有薪實習訓練職缺，除了規劃企業部門間輪調及同部門不同職務學習，還結合職場導師制度及在校業師授課等資源，帶學生及早認識職場，有助於畢業後順利銜接。

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根據文大資料顯示，通過審查的就業學程計畫包括「數位內容與資訊」、「經營管理」、「財務金融」、「生態環保與生物農業科技相關產業」、「觀光與餐飲服務」、「醫療保健與照顧服務」、「營建工程與機電」、「人文社會與文化創意」8大領域。

王子奇提到，文大新學年申請審查通過的就業學程計畫，涵蓋校內8個學院，也與政府推動的5+2產業創新完全契合，未來文大學生就業機會將相對增加，再搭配學校建置的多項產學合作方案，畢業後就能與產業無縫接軌。（編輯：陳仁華）1130408