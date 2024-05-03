響應學費減免佛光大學加碼 轉學給1萬獎學金

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（中央社記者陳至中台北3日電）私立大專校院學雜費減免政策2月上路，多校響應再加碼。佛光大學祭出大一免學雜費、大二起額外加碼新台幣3.5萬元補助，針對他校轉入佛大的學生，更是直接發給1萬元獎學金。

今年2月起，行政院提供超過60萬私立大專學生，每學年3.5萬元（每學期1萬7500元）的補助，這項政策對苦於少子女化多年的私校招生來說，是一項重大的鼓舞，拉近了與公立大學的學費差距。

許多學校更是再加碼，以更優惠的措施爭取學生就讀，例如文化大學繁星推薦、申請入學新生，只要學測有4科達到均標以上，第1年免學雜費，保持班上前20%，最多可領4年。大同大學在政府的3.5萬元之外，再透過校友募款，每人每年額外提供1.5萬元補助（合計1年5萬元）。

佛光大學今天在台北舉辦記者會，校長何卓飛表示，佛大「國立大學收費」多年，113學年度起因應私大學費減免政策，改為大一新生免繳學雜費，大二到大四除政府補助的3.5萬元外，學校再加碼3.5萬元（合計1年7萬元）。如果是從其他學校轉學到佛大，則再給予一次性的獎學金1萬元。

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何卓飛表示，種種措施都是希望減輕學子的經濟負擔，不用再像「揹龜殼」一樣揹著沉重的就學貸款。換算下來，大二起的學費扣除補助，每學期只須負擔約8000到1萬2000元。

然而學費只是學生挑選大學的因素之一，在少子女化的趨勢下，私校招生依然嚴峻。何卓飛表示，佛大打出的另1個特色是海外學習機會，只要通過外語檢定，沒有名額上限，到海外交換、實習、進修等，還可住在佛光山道場，吃住無虞外，更重要的是出入安全，可讓家人放心。（編輯：管中維）1130503