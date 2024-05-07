發芽率不佳產量減2成 國產康乃馨每把飆漲約40元

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）母親節即將來臨，花價也飆漲，根據台北批發市場數據顯示，康乃馨價格從去年母親節檔期每把85元飆到今年126.5元；農糧署指出，因育苗期發芽、發根率不佳，今年產量減2成致批發價較高。

根據台北批發市場交易行情數據顯示，今天國產康乃馨平均批發價每把達到新台幣126.5元，較往年價格高許多。

農糧署組長蘇登照今天告訴中央社記者，康乃馨的育苗移植期到摘種約需4、5個月時間，因此每年11月都為育苗期，去年剛好遇到氣候炎熱，發芽及發根率並不好，導致今年生產面積減少1到2成。

蘇登照說，去年康乃馨每把平均批發價為每把65元，母親節檔期為每把85元，與以往價格相當，今年因供花量減少導致批發價格較高，康乃馨每把126.5元是今年目前最高價格。

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農糧署今天也發布新聞稿指出，康乃馨是5月份代表花卉，更是世界三大切花之一，花色豐富，除主流紅色、粉色外，還有黃色、橙色、紫色，更有具個性的綠色及雙色等色系，色彩繽紛，各有適切花語表達情意，最常選用紅色康乃馨祝福母親健康長壽。

農糧署表示，為推廣全民用花，已經輔導產地彰化縣田尾鄉農會推出康乃馨花束及花籃等花禮宅配訂購服務，歡迎大眾多加利用，除康乃馨外，還有玫瑰、百合、火鶴等多樣花禮，不妨依母親喜好，選擇合適花束，傳達對母親的感情與祝福。（編輯：陳仁華）1130507