台江鳥類生態紀錄片「飛向蔚藍」 奪國際2大獎

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台江國家公園位於東亞澳候鳥遷徙路線要衝，管理處拍攝生態紀錄片「飛向蔚藍」，留下鳥類飛翔、覓食、遷徙、換羽及繁殖等影像，也奪得美國休士頓國際影展及全球電影競賽大獎。

內政部國家公園署台江國家公園管理處今天發布新聞稿指出，「飛向蔚藍：台江鳥類生態影片」奪得美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston International Film Festival）自然/野生動物類「金牌獎」、美國全球電影競賽（Accolade Global Film Competition）自然/環境/野生動物類「特優獎」。

「飛向蔚藍：台江鳥類生態影片」委託導演廖東坤拍攝，歷時2年多，影片每個畫面都是無限等待、反覆拍攝的結果，一度曾為拍攝小燕鷗孵化，在攝氏37度烈陽下偽裝，連續4天、每天13小時，最後失敗收場。

廖東坤表示，「飛向蔚藍」有兩層主要含意，分別是鳥類跨海飛行遷徙、鳥類在濕地翩然降臨意象。鳥類遷徙看起來頗具詩意，實情是危險艱難，每年用生命代價換取族群延續。

此外，在拍攝過程中也看見氣候變遷「乾旱」、「暴雨」對候鳥造成劇烈影響，廖東坤說：「我們能做的就是提供更優質棲息地，讓這些遷徙嬌客有更多從容、豐饒的棲息環境」。

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台江處指出，東亞澳候鳥遷飛區距離逾1萬3000公里，台灣正好位處樞紐位置，豐富多樣生態系統造就近700種鳥類發現紀錄，台江國家公園則地處東亞澳遷徙路線要衝，鹽田、魚塭、紅樹林、海岸林、潟湖及河口沙地等濕地生態，每年吸引候鳥落腳、度冬或繁殖。

台江處表示，台灣是鳥類覓食、棲息及繁殖的庇護天堂，「飛向蔚藍」影片呈現台江地區兼具數量與種類，高達400種野鳥被記錄，佔台灣總數一半以上，鳥類在濕地翩翩飛舞影像，成為台江最美麗風景。（編輯：龍柏安）1130508