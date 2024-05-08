慢性疼痛有定義 醫：非癌且逾3個月應速就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）生活中難免頭痛、牙痛，讓人坐立難安。醫師提醒，慢性疼痛定義為超過3個月的非癌疼痛，應尋求醫師診治，除生病，壓力、疾病外，重要是自我身心調適，才能有效緩解。

根據國際疼痛研究學會（IASP）定義，疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感體驗，通常由實際或潛在的組織損傷所造成。衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天在例行記者會中指出，無論是慢性疼痛，或因癌症引起的癌症疼痛，都已嚴重影響生活。

在癌症疼痛部分，奇美醫院講座教授王志中簡報說明，不同的癌症可能有不同的疼痛原因及疼痛表現，造成癌痛原因大致可分成腫瘤侵犯、癌症檢查或治療、尚未識別的因素這3大類，在治療癌痛時，以緩解疼痛、恢復生活功能、提升生活品質為照護目標。

至於所謂的慢性疼痛，王志中表示，定義為超過3個月的非癌疼痛，造成的原因常較複雜，一開始可能是因軀體、內臟或由神經系統受到傷害所引起。

王志中說，後來會加入了許多其他因素，共同促成疼痛的慢性化，例如長期睡不好、工作壓力大等，慢性疼痛多半是習慣病，治療的策略應針對慢性疼痛形成的原因，以多面向照護方式進行。

尤其是病人的自我身心照護很重要，王志中舉例如培養運動習慣、維持良好睡眠品質、均衡健康飲食、滋潤心靈及尋求支持的力量等，都有助緩解疼痛。

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為幫助民眾了解日常生活中如何與疼痛相處，食藥署委託奇美醫院，邀集國內疼痛科、麻醉科、中醫及護理等各相關領域專家學者組成編撰小組，編撰出版「癌症疼痛照護衛教手冊（民眾版）」與「非癌慢性疼痛照護衛教手冊（民眾版）」，中、英文版手冊共4本，並公開於食藥署官網提供民眾下載參考。

王德原提醒，民眾如有疼痛問題應尋求醫師診治，積極找出病因，依照醫師指示正確服用藥品，並輔以多方式的止痛治療，有疑問時應向醫師或藥師尋求專業諮詢，這樣才能擺脫疼痛的困擾。（編輯：李亨山）1130508