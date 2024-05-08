即期快篩引議論 食藥署：效期內都可正常使用

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）全國逾4500家藥局可領共1000萬劑COVID-19免費快篩，其中8成在6月底前到期，是否影響效益引議論。食藥署今天說，即期就是還沒有過期，有效期限內都可正常使用，過期就建議丟棄。

衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，於全台4500多家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑，其中8成在6月底前到期。

措施推出後，有社區藥局藥師反映，民眾對接近效期的快篩領取意願低，擔憂發不完。根據聯合新聞網今天報導，有專家認為，過期半年內尚可用；台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民也說，製造商不會將使用期限壓到最底限。

免費發放即期快篩引議論，衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天在例行記者會中說明，廠商在決定產品效期時，都會進行安定性測試，廠商通常會採取保險作法，在真正效期前，選擇一個安全的有效期限。

不過，王德原強調，過了效期「後」的數據無從得知，究竟是一天、一週或是半年沒人知道，在這種情況下，呼籲民眾拿到快篩產品，務必要確認是否在產品有效期限內，過期就建議以一般廢棄物方式丟棄。

他呼籲民眾，拿到快篩產品，務必仍要看是否在產品有效內，過期就建議丟棄；即期快篩就是還沒有過期，只要是經過食藥署核發，不管是當初專案輸入製造，或是現在查驗登記許可的快篩產品，只要在有效期限內都可以正常使用。

媒體詢及，現行快篩產品對新興變異株的效益。王德原回應指出，依據世界衛生組織（WHO）最新統計，最近流行為JN.1病毒株，即便是昨天疾管署在疫情記者會中提到的KP.2，都是衍生自XBB.1，而XBB.1來自Omicron，換言之整個都是Omicron家族。

王德原表示，目前的病毒株變異都是發生S蛋白上，快篩設計則是針對N蛋白，事實上，這些變異株從最早期原始株到現在Omicron，在N蛋白結構上幾乎沒有改變，現行核准COVID-19試劑在偵測上，都不會產生問題。（編輯：李亨山）1130508