台北希望廣場花蓮週登場 用購買力挺農民

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）農糧署11、12日在台北希望廣場舉辦花蓮週活動，近百名花蓮農民設49攤銷售，呼籲民眾用新台幣力挺農民走出震災。買花蓮小農宅配每箱運費補助55元、4大電商推滿500折100。

為了幫助受花蓮強震影響的農民走出震災困境，農業部農糧署今、明兩天在台北希望廣場舉辦「花蓮週」活動，總計可設置130攤位的現場，融入近百名花蓮農民設置49攤位銷售花蓮特產品。

農糧署代理署長蘇茂祥說，花蓮不論是蔬菜、水果、雜糧品質都好，呼籲消費者週末前往購買相挺。

活動現場上午也舉辦花蓮當季西瓜每顆新台幣1000元、枋寮愛文芒果每箱1200元義賣活動，馬上被搶購一空。新北市農會總幹事楊棟樑並說，2天將辦8場義賣，估計可捐出15萬元以上所得給花蓮賑災運用。

義賣現場氣氛熱烈，則跟花蓮縣農會總幹事官俊彥生動解說何以水果品質優異有關。他說，花蓮西瓜口感能沙沙又Q彈，跟種植在砂石地有關，因為細根長在石頭下，不會中暑損壞品質；加上晚上10時才採收，白天曬熱的內部已退熱，且水分會往外補，一切恰到好處。

雖然不是枋寮人，但他也再度上台，主動為枋寮愛文芒果讚聲演說。他說，枋寮的果樹靠海邊吹海風，不僅搖曳身姿有做運動，並覆上一層薄薄的鹽分提味，比內陸果園的芒果多一份風味，加上使用有機肥，再提升了香度。

農業部主秘范美玲說明，為了幫助花蓮農民正常輸銷農產，除了補助機械、設施，共同運銷原本每公斤補貼1.3元，也提升至3.3元；同時對花蓮小農宅配銷售部分，每箱運費補助55元。

以及已彙整「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」等電商平台，設置「從心出花」花蓮農特產品行銷專區選購，推出消費滿500元折100元等滿額贈專案，呼籲消費者用新台幣挺花蓮農民。（編輯：李亨山）1130511