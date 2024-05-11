那瑪夏水蜜桃猴害難解 農民盼相關單位伸援手

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄那瑪夏區水蜜桃正值產季，但今年氣候異常導致減產，甚至有長久以來難以根除的猴患搶食，由於猴子相當聰明至今仍無有效應對方法，果農無奈之際盼相關單位給予協助。

那瑪夏水蜜桃水分多又甜，4月中到5月底是產季，每年吸引不少民眾搶購，但今年因氣候異常減產，且一到採收季就有大批猴群搶食，至今卻都沒有效對策。

種植水蜜桃的那瑪夏區代表盧陳秀英今天接受中央社記者電訪指出，從種植第3年開始就有猴子偷吃水蜜桃，之後就一直無法有效防治。猴子一旦得手還會呼朋引伴，變成一整群猴子一起來吃，且猴子相當聰明，會自行撕開水果的包裝袋偷吃。另外，自家種的筍子、南瓜、梨子等幾乎全遭受猴害，長久來不堪其擾。

盧陳秀英說，為防治猴害農民做過不少努力，像是在果園放狗守衛、或設置一些誘因，但猴子相當聰明，幾乎過沒多久就找到解決方法，至今仍無有效解法，也希望透過媒體發聲向外界求救。

盧陳秀英坦言，先前高市府農業局有建議使用電纜或電網防治，但有的農民果園位處山坡地不好搭建電網，或是沒有電線可接到果園，且裝設電纜花費對農民也是負擔。

她指出，今年自己的水蜜桃就至少被吃掉2成，果農都是靠天吃飯，對於猴害始終苦無對策，希望相關單位能有好的方法。（編輯：孫承武）1130511