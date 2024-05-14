國5接蘇花改環評過初審 評估施工便道替代方案

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部今天召開國道5號銜接蘇花改環評案第2次初審會議，由於部分居民對施工便道工程仍有疑慮，環評委員呼籲開發單位善盡溝通，並評估替代方案；會議建議此案補充修正後通過。

「國道5號銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議今天舉行。

開發單位交通部高速公路局表示，為紓解國道5號與蘇花公路之間交通節點而增設1連絡道，路線北起自國道5號蘇澳端，布設多個短隧道穿越九股山及糞箕湖山，終點與「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」（蘇花改）銜接，路線全長約7.1公里。

然而，根據資料，高公局在拜訪聖湖里時，當地里長表示能夠理解公共工程施作需求，但希望盡量避免破壞景觀步道，做好環境保護並降低各種污染。

環委表示，在施工便道部分，應加強與當地居民協調；在環評準則中就應該對民眾反對意見先行處理，現在若未取得在地居民同意，不論未來程序還要幾年，民眾都可能會反對這項計畫。

環委認為，開發單位應具體回應在地居民調整後施工規畫及其影響評估，包含施工便道替代規畫等。

環委另外建議，以量化方式強化說明車流轉移與空氣污染排放量的空間位置變化關係；沿線橋梁施工期間，對糞箕湖圳等水質影響評估；加強1號隧道北口地質安全評估等。建議此案補充修正後通過，將送環評大會審查。（編輯：管中維）1130514