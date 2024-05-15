隆乳植入物引淋巴癌 台灣2個案曾用同款產品

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）想擁有魔鬼身材是很多女性內心所渴望，藉隆乳的傲人上圍吸睛卻暗藏風險，歐美近年有隆乳女性疑因植入物致間變性大細胞淋巴癌，台灣累計2例個案，皆使用同款已遭下架產品。

美國食品暨藥物管理局（FDA）在2011年警告有些間變性大細胞淋巴癌（ALCL）發生與乳房植入物可能有關聯，2019年要求愛力根公司（Allergan）回收紋理面乳房植入物，台灣衛生福利部食品藥物管理署同年跟進美國作法，下架產品、不再輸入。

台北榮民總醫院外科部整形外科主治醫師蕭福尹今天出席食藥署例行記者會表示，國際研究顯示，有乳房植入物患者發生間變性大細胞淋巴癌風險可能增加，確實有關聯性，多數是曾使用過粗糙面義乳個案，但整體發生率非常低，僅2千分之1至8萬分之1，平均8到10年間發生。

蕭福尹表示，據了解，台灣有2名乳房整形重建患者發生間變性大細胞淋巴癌，首例個案是在台中榮總發現，是1名34歲女性，在2019年因左乳異常腫脹，出現肉眼可見不對稱，立刻就醫才被診斷，診斷前3年曾隆乳，使用的就是被全面下架的粗糙面義乳。

蕭福尹說，這名台中榮總個案因早期發現，無淋巴結轉移，僅接受植入物移除，無需進行化療，預後良好。另1名個案來自台大醫院，也是使用同款粗糙面義乳。台灣出現的乳房植入物致癌個案皆是間變性大細胞淋巴癌，乳房植入物對乳癌發生率並無影響。

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食藥署副署長王德原表示，乳房植入物由矽膠彈性外殼填充等滲透壓生理食鹽水，或填充具黏彈性的矽膠組成，屬於第3等級醫療器材，因植入物是長期放置在體內，對上市前查驗登記申請案均嚴謹把關始核予許可證，上市後也有相關管理機制，將持續追蹤國際警訊。

據食藥署統計，2019年全面下架乳房植入物產品，當時受影響進口產品數量為3664件，相關許可證已註銷，不再輸入台灣，過去曾接獲3件由民眾端或醫療端通報警訊。蕭福尹建議，乳房整形重建後2至3年建議定期影像檢查，植入物部位有持續性腫脹疼痛等現象，應盡快就醫。（編輯：李亨山）1130515