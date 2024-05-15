政大景觀池命名從缺 「金玟池」1.3萬票獲人氣獎

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（中央社記者許秩維台北15日電）政大達賢圖書館草坡、景觀（滯洪）池命名結果出爐，草坡將命名為「慢坡」，景觀（滯洪）池命名從缺，取自韓國女團NewJeans的成員Minji本名的「金玟池」以1.3萬票獲人氣獎。

政治大學3月為達賢圖書館前的草坡、景觀（滯洪）池舉行命名徵件活動，經第1階段篩選，共有草坡命名156件，景觀（滯洪）池159件，進入4月第2階段評審評選及人氣票選，其中「金玟池」的命名取自韓國女團NewJeans的成員Minji的本名，引發外界熱烈討論。

政治大學圖書館今天發布訊息指出，達賢圖書館草坡、景觀（滯洪）池命名活動分成專家評審及人氣票選；在專家評審方面，命名得獎者有大學生4件、研究生4件、教職員1件、校友1件；人氣票選方面，景觀池票數2萬7235票、草坡5347票，總計3萬2582票，並無惡意灌票或干擾情況。

政大圖書館提到，專家評審草坡第1名為劉嫻慧命名的「慢坡」，取其曾在滂沱大雨時匆忙奔至達賢圖書館、在草坡滑跤的經歷，表達放慢腳步、欣賞風景、注意安全的意涵；第2名為林映辰命名的「扶光坡」，取扶桑之光，日光之意，步行其上，彷彿朝燦爛如陽的希望走去，第3名為蔡子霖命名的「午餐地」，從法國寫實派與印象派畫家莫內畫作「草地上的午餐」獲取靈感。

至於景觀（滯洪）池命名，政大圖書館提到，專家評審景觀（滯洪）池第1名從缺，經反覆討論達成共識，認為滯洪池命名收到近200件作品，其中不乏引經據典的佳作和浪漫詼諧的「金」句，如果擇一，就意味要放掉其他還在發展中的可能，因此第1名與其說是從缺，不如說是留白；第2名為林炳勝命名的「鑑雲塘」，第3名為鄭莨達命名的「書鴨小湖」。

人氣票選項目，景觀（滯洪）池人氣獎為林怡妤命名的「金玟池」（1萬3253票），意涵為「期許滯洪池像金玟池一樣發揮所能，容納洪水並創造生態共榮」，以及林祈緯命名的「早八一定池」（1666票），取「有早上八點的課我們一定遲到」趣味諧音；草坡人氣獎則為李怡慶命名的「覓空」（326票） 、黃楷捷命名的「蘇東坡」（305票）。

政大圖書館表示，達賢圖書館草坡將以專家評審第1名「慢坡」為正式命名，至於景觀（滯洪）池第1名從缺，是否會重新徵件，就如評審決議，「留白」或許是現階段最舒適的狀態，等待未來的某一天最合適命名自然發生。（編輯：陳政偉）1130515