弘光科大助學生赴義大利進修 入米其林餐廳實習

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）弘光科技大學指出，餐旅管理系13名學生赴義大利到頂級廚藝學院研習及米其林餐廳等實習5個月，與頂級餐廳廚房成員「共同呼吸」備餐出餐，精進餐旅專業，提升國際就業競爭力。

弘光科技大學今天發布新聞稿，餐旅管理系系主任吳松濂在稿中表示，弘光科大從民國108年開始，每年選送優秀學生前往義大利ALMA廚藝學院研習及實習，ALMA廚藝學院由義大利當代料理之父葛提耶洛．瑪切希（Gualtiero Marchesi）創辦，致力推廣義大利經典料理，也將義大利菜帶往全新高度。

吳松濂指出，學生在ALMA受訓後，再到當地米其林餐廳或頂級餐廳展開海外實習，有助於精進高端餐旅專業，提升國際就業競爭力。

其中，學生王明威及周進源分別前往米其林三星餐廳Da Vittorio、米其林一星餐廳Del Cambio實習。王明威表示，在ALMA學習到義大利食材原產地作法及為什麼這麼做，雖在弘光科大已上過義大利籍老師亞歷山大．馬瑞的課程，但食材不同會影響風味，ALMA老師用最當地食材及說明美食演化的人文風情，再傳授義大利經典料理，學得更加深入。

王明威坦言，他的語言能力沒那麼好，但實習時認真專注便可克服，融入與頂級餐廳廚房成員「共同呼吸」節奏中，一起完成備餐出餐充滿成就感。

學生蔡欣倚、顏宥楷則分別選擇到義大利以傳統菜餚聞名的餐廳LOSTU、現代與傳統兼具的特色餐廳San Giorgio實習。

蔡欣倚指出，台灣廚房文化、邏輯與義大利不太一樣，在ALMA學到義大利廚房文化及邏輯，到餐廳實習進一步學習如何與跨國團隊溝通合作，一起順利完成每日出餐作業，是很值得及難得的經驗。

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顏宥楷說，他實習的餐廳位在熱內亞，以傳統及現代兼具的海鮮烹調、青醬製作聞名，由於風土氣候的關係，當地生產的羅勒味道濃郁強烈，是讓他非常難忘的味道，更理解到風土對食材及美食所造成的影響。

校方指出，在弘光科大結業授證儀式上，13名學生在畢業前夕拿到ALMA廚藝學院實習結業證書開心不已，他們不忘鼓勵學弟妹要把握機會，因為同時期另有自費在ALMA上課的台灣同學，得知他們是教育部深耕計畫及學校經費補助的新台幣60萬元經費出國深造，都非常羨慕。（編輯：戴光育）1130517