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竹市光復高中餐飲科秀畢業成果 家長感動嚐美食

2024/5/15 14:46（5/15 14:56 更新）
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新竹市光復高中餐飲管理科15日舉辦畢業成果展，學生們製作美味佳餚，讓家長感受學生們3年學習成果。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月15日
新竹市光復高中餐飲管理科15日舉辦畢業成果展，學生們製作美味佳餚，讓家長感受學生們3年學習成果。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月15日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市光復高中餐飲管理科今天舉辦畢業成果展，學生烹飪多道料理，並邀家長到校品嚐。一名家長說，看到孩子製作出媲美星級飯店菜餚，令她相當感動、驕傲，直呼要把菜吃光。

光復高中餐飲管理科今天舉辦「食光享饗餐會」畢業成果展，由三年級學生分為外場組、西餐組、中餐組、烘焙組及飲料組，除親手製作美味佳餚，也由學生擔任服務生進行接待等外場服務，讓家長感受學生們3年學習成果。

負責製作「繽紛馬卡龍」的學生陳妤蓁接受媒體聯訪說，平常在學校做的成品都會帶回家跟家人分享，藉此了解自己有哪些可調整與精進之處，對於爸媽今天都到場品嚐她做的甜點，感到開心且有成就感。

一名學生家長黃姓媽媽向中央社記者表示，她的丈夫與兒子平常都喜歡做菜，時常下廚煮飯菜給家人品嚐，但她今天到學校是第1次看到兒子做出媲美星級飯店的菜餚，令她相當感動、驕傲，開心直呼「一定要把菜都吃光」。

光復高中校長李詩慶接受媒體聯訪表示，今年餐飲科成果展呈現學生們將3年在課堂上所學的專業知識及實習經驗，邀請學生家長到校品嚐學生實習成果。

光復高中餐飲管理科主任黃禎瑩受訪說，學生們從這學期開始進行菜單開立、料理試作、飲料調製與外場服務練習等，今天餐會約有80多名學生家長到校參加，感受由孩子們帶來的一條龍式餐飲服務。

黃禎瑩透露，今年有不少學生家中就是經營餐飲相關生意，例如製作「五味漬海鮮」的學生劉志騰家中開設餐飲教學教室，對於食物製備流程熟悉；製作「上海菜飯」的學生劉盈汎家中從事肉舖生意，切菜切肉的經驗豐富。（編輯：李錫璋）1130515

新竹市光復高中餐飲管理科15日舉辦畢業成果展，由學生們設計菜單、烹飪多道料理，邀請家長到校品嚐。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月15日
新竹市光復高中餐飲管理科15日舉辦畢業成果展，由學生們設計菜單、烹飪多道料理，邀請家長到校品嚐。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月15日
#新竹市
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