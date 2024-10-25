竹市光復中學辦公益路跑 法國交換生響應共助身障者

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）竹市光復中學今天舉辦為身障者而跑公益活動，法國波尼市立弗利昂高中18名交換生也加入響應，捐款人依路跑公里數換算成款項共募20餘萬元，捐竹市私立天主教仁愛啟智中心。

新竹市光復中學以「感恩惜福」為活動主軸，今天下午在新竹市培英國中體育場集合後，並共同進行暖身操，師生們展開路跑，盼為身障者付出心力。

新竹市光復高中表示，校方與法國波尼市立弗利昂高中高中締結姐妹校，2校進行國際教育交流活動，這次有來自波尼市立弗利昂高中的18名學生，盼藉由跨文化互動深化學生對不同文化理解與尊重，他們也加入這次的公益路跑活動。

波尼市立弗利昂高中生Arsenii Stetsenko接受中央社記者訪問表示，很高興能用跑步為台灣貢獻公益的力量，也是此次來台很棒的體驗。

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光復高中校長李詩慶告訴中央社記者，光復公益路跑活動已邁入第15年，這次活動全程共5公里，參加路跑的1355名師生們全心投入，並找尋資助人，告知資助人每跑1公里，願意資助多少經費。

李詩慶說，此次路跑活動是推動全民運動，提升個人體力，也加入溫馨關懷的訴求，為需要受照顧的身心障礙者盡心力，而今年募得新台幣20餘萬元，將全數捐給竹市私立天主教仁愛啟智中心。（編輯：龍柏安）1131025