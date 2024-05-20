原住民族語認證放榜 最長86歲、最小6歲

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（中央社記者張雄風台北20日電）原住民族委員會今天發布新聞稿表示，113年度第1次原住民族語言能力認證測驗今天放榜，本次通過考生總計有4799人，其中最年幼者僅6歲，最年長者為86歲。

根據資料，113年度第1次原住民族語言能力認證測驗在全國16個考區共75所試區舉行，共有1萬7892人報考。

原民會指出，這次通過認證測驗考生，最年幼的是6歲初級的葉小朋友，目前就讀新北市丹鳳國小沉浸式族語幼兒園，而最年長的是86歲邱姓長者。

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原民會提到，這次通過的4799人中，30歲以下通過總計有3379人，為整體通過人數的82.9%，顯現族語教學推廣有成，對於族語傳承具有正向發展。

原民會表示，測驗成績通知單及合格證書將於今日寄發，對測驗成績有疑問者，可填妥成績單背面複查申請表，本月底前以掛號郵寄至「10699 台北師大郵局第 13 號信箱，國立台灣師範大學進修推廣學院收」申請複查。（編輯：李亨山）1130520