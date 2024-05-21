高鐵7/1起每週增至1103班次創新高 6/3開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣高鐵公司今天宣布，7月1日起，每週增開43班次列車（南下23班、北上20班），每週提供營運列車達1103班次，創新高。旅客可自6月3日凌晨0時起，依照新時刻表購票。

台灣高鐵發布聞稿，長期觀察旅客訂位及列車乘載情況，這次增班特別針對台中以北、旅運需求較高的區間，規劃增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站，加強服務旅客於週一至週四傍晚及週六晨間北上需求。

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另外，台灣高鐵針對台中以南旅客，這次增開班次中，有15班次（南下10班、北上5班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站，滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

台灣高鐵表示，持續調整班次，2023年7月每週總班次由1016班增加至1025班，10月增至1039班，今年1月再增至每週1060班，這次增班後，每週總班次將達1103班，相較2023年7月，共增加87班次（約增加8.6%），高鐵每週總班次數再創新高。（編輯：管中維）1130521