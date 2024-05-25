免花大錢裝潢 用視野60度布置法則讓家庭變和睦【書摘】

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（中央社網站）「只要改變沙發的朝向，家庭關係就能變得和睦！」這句話聽起來似嫌誇大，卻有心理學與腦科學的理論為基礎。執業超過25年的日本一級建築師高原美由紀，為許多家庭提供諮詢服務後發現不一定要花大錢重新裝潢房子、大舉改變房屋格局，只要稍微改變屋內布置，例如調整沙發的位置、電視的方向，就能改變家人之間的關係。

高橋美由紀是建築師，也是日本空間設計心理學協會理事長。她在累積逾萬件住宅平面圖指導的過程中，注意到「幸福的人和不幸福的人，房子有什麼共通點」，致力於推廣「只要在那裡生活，就能自然地實現工作變順遂、夫妻感情變好、壓力變少、自我肯定感提升」，提升幸福感的空間理念。

她在《居家布置的心理法則》專書分享許多實際案例，強調只要稍微改變房子的布置，就可以讓家人感情變得更好、全家人開始會自動自發地整理、工作和學習都有進步，讓家成為可以安心地放鬆休息的地方。中央社取得授權與您分享部分內容。

對話頻率自然增加的「視野60度」法則

我們人類的雙眼長在臉的正面，所以視野幅度約為前方的180度左右。但我們不會看清所有進入視野內的事物。實際上除了焦點的有限範圍內，其他根本是「視而不見」，不清楚超過視野60度範圍外的人的表情或臉色。

如果在視野60度內眼中看到的是東西亂丟，各種文件堆得到處都是，不僅讓人感到疲憊，也會無法靜下心來。

視野60度法則對家庭關係來說非常重要。原因在於沒有進入視野範圍就看不到臉，即使對方人在附近，也不會促成雙方的對話。所以，要優先創造能進入彼此視野的空間格局或家具布置，這一點非常重要。

如果廚房的配置像這樣，家人背對著你回應，因為看不到表情，很容易誤判情緒。（如何出版提供）

你回到家，說出「我回來了」之後，站在廚房的另一半邊洗碗邊回答你「回來啦」。你會有什麼樣的感覺？

對方背對著你回話，你說不定會莫名生出「她今天心情不好嗎？」「現在不適合和她說話⋯⋯」的想法。

在西方，夫妻回家後通常會互相擁抱，就連老夫妻也會親吻對方。但東方人幾乎沒有那樣的習慣，所以光是前述的狀況，就會讓人有種關係疏遠的感覺。

假如小孩回家時，媽媽每天都背對著他給予回應，會發生什麼事呢？說不定就會失去聽孩子聊今天發生的有趣事情的機會。

一旦廚房是這樣的配置，只要你不特別回頭露出笑容，這個狀況將會「每天」都「確實地」持續發生。

下一個案例。

這樣的空間配置容易造成對話時沒有眼神接觸，應該設法調整。（如何出版提供）

你在廚房洗碗，想和坐在沙發上的另一半討論小孩的事。「我跟你說，裕太他啊⋯⋯」坐在沙發看手機的另一半認為自己有正常的回答你，並非對你的話題不感興趣，但你會有什麼樣的感覺呢？

你應該會感到不滿，覺得他沒認真聽，然後逐漸加強說話的語氣，告訴對方「你好好聽我說！」

假如對方總是像這樣背對著你，不斷給出漠不關心的回應⋯⋯你可能會產生「我不被當一回事」「我不要再找他討論了」的想法，夫妻間的對話說不定也會因此減少，失去對彼此的信任。

可是你的另一半是真的對你找他說話或對談話內容不感興趣嗎？不是的，絕對沒有這種事。

一切的問題都出在空間格局和家具布置上，這不是誰的錯，而是造成對話時完全沒有眼神接觸的空間格局和居家布置的錯。

我在講座上會施行讓大家實際體驗「在不看彼此眼睛下談話1分鐘，會有什麼樣的心情？」的活動。

（如何出版提供）

圖 ① 是從背後搭話的案例，② 則是從旁邊搭話的案例。

② 的狀況乍看之下會讓人覺得還算可以，但實際上卻同樣讓人有「對方沒在聽」「我好像被拒絕了」「不被重視」的感受。即使被搭話的那一方有給出「這樣啊，太好了」之類的回答，也不會改變他給人的印象。

那 ③ 的狀況又如何呢？對方有在你的「視野60度」內，你們聊的是和前面一樣的內容，卻可以聊得熱絡。這時搭話的人會第一次感覺到「對方有在聽」，雙方在真正的意義上進行了對話。

光是像這樣改變布置和家具的朝向，談話的品質和讓氣氛變熱絡的方式，以及你給對方的印象都會有所不同，兩人的關係也會逐漸發生變化。

一旦雙方位置脫離彼此的視野60度內，便很難促成自然的對話，還會變得容易吵起來。彼此明明很相愛，卻只因為正好廚房背對或沙發背對的居家布置，導致一年365天一點一滴的累積了「他／她都不願意好好聽我說話」的壓力與不滿。（書摘由如何出版授權）（編輯：翁堃耀）1130525